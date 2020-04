Weekend di "cultura sul web" insieme a Gianni Oliva e Andrea De Fusco 

Scienze Fiction, scrittura, teatro e concerti. Proseguono gli appuntamenti con la “cultura sul web”, una serie di contenuti gratuiti e fruibili sulla pagina Facebook dedicata, “Arca - Rete Culturale di Bellaria Igea Marina”.

Si comincia sabato 25 aprile alle 11.00, con la rubrica a puntate dedicata alla Science Fiction: la storia, gli autori e le opere più belle di un genere letterario amato da milioni di lettori.

Dalle 18.00 appuntamento con Scrittori on line / Speciale Anniversario della Liberazione che porta gli autori direttamente a casa. Ospite lo storico e giornalista Gianni Oliva, con le sue “curiosità storiche”, per un approfondimento rispetto a due canzoni associate alla tradizione della Resistenza “Bella ciao” e “Fischia il vento”. Dalle 18.30 il Bellaria Film Festival propone la visione del doc “In Aquis Fundata” di Andrea De Fusco, 2017. Un maestro d’ascia, una campionessa del remo, un operaio subacqueo, un mercante ittico e un pescatore: cinque veneziani continuano a trovare nell’acqua il senso di questa città unica.

Il giorno dopo, domenica 26 aprile, dalle 18.30 tutti a teatro, naturalmente online, con “Io non taccio. Le prediche di Girolamo Savonarola”, di Don Andrea Gallo. Si tratta di uno spettacolo dalle forme estremamente affilate, che traccia un diagramma non proprio incoraggiante della situazione socioculturale odierna, evidenziando incredibili similitudini con il degrado morale che Savonarola denunciava nella Firenze di oltre mezzo millennio fa.

Dalle 21.00 Concerti da salotto con la Scuola di Musica Comunale Glenn Gould vi terrà compagnia con performance musicali. Un estratto del concerto finale della scuola (maggio 2017) : “See you again” di Charlie Puth.

Gli appuntamenti con la Cultira sul web saranno visibile con sulle pagine facebook: biblioteca comunale Panzini e Arca Rete Culturale di Bellaria Igea Marina.