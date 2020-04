Nel weekend di Pasqua la musica non di ferma

Nonostante l’interruzione delle attività a causa dell’attuale emergenza sanitaria, la musica del Peter Pan di Riccione prosegue per animare la notte di tutte le persone costrette a casa. Tre gli appuntamenti per gli amanti della discoteca in questo fine settimana di Pasqua. Si inizia con Eugenio Colombo, si prosegue con Gianluca Vacchi e si conclude con Michel Cleis.

Così Tanja Monies, direttrice artistica del Peter Pan, non ha lasciato in silenzio gli appassionati del divertimento e della notte. Il primo ad esibirsi il 10 aprile in diretta streaming è Eugenio Colombo, classe 1986, di origini napoletane. L’appuntamento è dalle 21.30 quando il dj resident di Clorophilla, il party che d’inverno va in scena al Peter Pan di Riccione e d’estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, aprirà le danze nelle case di tutta la riviera romagnola e non solo. Diverse le sue produzioni discografiche realizzate negli ultimi anni. Nelle prossime settimane attese sue nuove release, prima tra tutti il brano “Take Off”.

Il giorno dopo, sabato 11 aprile, da mezzanotte sarà la volta di Gianluca Vacchi, Resident a Ibiza nel 2018, esibitosi lo scorso anno all’epico festival Tomorrowland. Gianluca Vacchi sa essere in contemporanea imprenditore, stella dei social media, dj e producer. Tra serate a Las Vegas, Dubai, Amsterdam e Miami, Vacchi ha trovato il tempo di dedicarsi anche alle produzioni discografiche con label del calibro di Spinnin’ Records e Armada Deep. Un suo set è stato appena trasmesso da One World Radio, la radio di Tomorrowland: sabato 11 aprile il suo set per il Peter va in onda dalla sua residenza di Miami.

Infine domenica 12 aprile, dalle 21.30, la musica è nelle mani del Dj e produttore eclettico, Michel Cleis. Cresciuto ascoltando di tutto, da Miles Davis Lucio Battisti. La sua prima hit assoluta è arrivata nel 2009 (“La Mezcla”), bissata nel 2015 da “Marvinello”: entrambe gli sono valse la vittoria ai Dj Awards di Ibiza. I suoi set sono sempre una sorpresa, si sa da dove si parte ma mai dove si arriva: come dovrebbe accadere sempre con ogni deejay.