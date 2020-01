Writer sorpreso a imbrattare un muro con la vernice spray

Controlli antidegrado da parte dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, nell'ambito di un servizio mirato, hanno denunciato un giovane writer e segnalato in Prefettura un ragazzo come assutore di stupefacenti. Il primo a finire nei guai è stato un 19enne, residente a San Marino, pizzicato in località Pianacci di San Leo mentre con una bomboletta di vernice spray imbrattava la parete di un fabbricato di proprietà di Hera. Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero per “Deturpamento ed imbrattamento di cose altrui". I carabinieri della Stazione di Villa Verucchio, invece, hanno fermato per un controllo una Fiat Punto dove, come passeggero, c'era un 20enne di Verucchio. Il ragazzo, alla vista delle divise, è apparso troppo nervoso tanto da indurre i militari dell'Arma a una perquisizione che ha permesso di trovare una modica quantità di marijuana che è valsa al giovane la segnalazione in Prefettura.