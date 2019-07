Youth America Grand Prix, torna a Cattolica il prestigioso concorso di danza

Si rinnova nella Regina l'appuntamento con le giovani promesse della danza. Dopo il grande successso dello scorso anno torna a Cattolica la semifinale europea del “Concorso Internazionale di Danza YAGP (Youth America Grand Prix)”. Il concorso si terrà nuovamente nella splendida cornice il Teatro della Regina dal 21 al 24 novembre 2019: la più grande rete mondiale di concorsi di danza che organizza semifinali a livello internazionale negli Stati Uniti, Messico, Brasile e Giappone.

Ad annunciarlo con soddisfazione i promotori dell'evento, i Maestri Stefania Sansavini e Marzio Vaccarini e tutto lo staff YAGP Italia in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Una conferma per chi ha da subito creduto nella grande valenza artistica e promozionale dell'evento: dall'Assessore alla cultura Valeria Antonioli, l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri, la Direttrice dei Teatri di Cattolica Simonetta Salvetti, a Larissa Saveliev Fondatrice di YAGP New York e Haruko Kawanishi Direttrice per le borse di studio del concorso. Grazie a questa importante sinergia il mondo delle scuole di danza italiano avrà modo di confrontarsi con le scuole internazionali ed inserirsi in un circuito virtuoso capace di dare riposte alle aspettative degli insegnanti, degli allievi e delle famiglie.

"Con grande piacere - dicono dallo YAGP Italia - annunciamo i nomi dei Direttori delle Scuole Professionali più rinomate al mondo e dei Danzatori di fama internazionale che faranno parte della prestigiosa giuria. Siamo molto onorati di avere anche quest'anno una giuria così tanto autorevole. Da notare tra i giurati una icona della danza mondiale Cynthia Harvey (per American Ballet Theatre). Interprete protagonista del film Don Quixote a fianco di Michail Nikolaevi Baryšnikov. Il film è stato il più visto al mondo ed ancor oggi ballerini, insegnanti e studenti prendono ispirazione da quella interpretazione ineguagliabile. Siamo molto emozionati di avere Cynthia proprio a Cattolica. Continuiamo a lavorare per rendere anche questa edizione 2019 davvero speciale".

“L'anno scorso – sottolinea soddisfatto il Sindaco Gennari - ho raccolto commenti più che positivi per la riuscita di questo evento. Un plauso va ai promotori, i Maestri Sansavini e Vaccarini e tutto lo staff YAGP Italia che si è interfacciato fattivamente con l'Amministrazione Comunale. Cattolica per il secondo anno si mette al pari delle grandi capitali europee”. Intanto, a pochi giorni dall'apertura delle iscrizioni si sono già accreditate, oltre ad alcune scuole di danza italiane, anche scuole dall'Inghilterra, Bulgaria, Romania, Russia, Turchia, Portogallo. Lo scorso anno vennero coinvolte 80 scuole di ballo per oltre 400 giovani iscritti e Cattolica si è confermata "regina" anche nell'accoglienza. “È la conferma – conclude il Sindaco - che ospitare nella nostra città questo prestigioso evento voglia dire avere un ritorno d'immagine importante ed una grande affluenza da tutta Italia ma anche dall'estero. Torniamo ad abbracciare tanti giovani che sceglieranno Cattolica quale punto di partenza per realizzare i loro sogni”.