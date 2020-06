A Rimini il primo congresso del nuovo 'Movimento rivoluzione fiscale'

Il Movimento Rivoluzione Fiscale è stato ufficializzato lo scorso 10 gennaio ed è il primo movimento culturale e politico maturato durante la fase di isolamento da pandemia Covid-19. Il movimento è nato da una piattaforma programmatica condivisa da un gruppo di liberi professionisti e imprenditori che, prima attraverso la Rete Linkedin e poi con contatti social via web, ha rafforzato la propria prerogativa. Sabato gli esponenti del movimento si sono riuniti all'Hotel Corallo a Rimini, mentre per domenica è in programma la nomina del gruppo dirigente.

Il Movimento si dichiara liberale e liberista, fedele alla economia di mercato, anti statalista e anti burocratico, impegnato al riordino della spesa pubblica e alla lotta contro gli sprechi. Il candidato alla presidenza del Mrf è Domenico Marrara, 56 anni, origini reggine e residente a Torino, consulente gestionale. "Il peso della burocrazia è insopportabile - ha dichiarato Marrara - e noi che facciamo parte del grande popolo delle partite Iva abbiamo concordato di scendere in campo con una chiara proposta di radicale riforma fiscale e tributaria". Il candidato vicepresidente Claudio Gombia, originario reggiano e residente a Buttigliera Alta (Valle di Susa) imprenditore immobiliare, cita Luigi Einaudi e punta il dito contro lo spreco delle pubbliche amministrazioni e la necessità di approntare nuove straordinarie misure fuori dalle logiche assistenziali come il reddito di cittadinanza. "Non regge un Paese - spiega Gombia - con questo regime di tassazione".

