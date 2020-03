Agricoltura e produttori riminesi in prima linea per garantire approvvigionamenti alle famiglie

L’emergenza Coronavirus, nonostante tutte le difficoltà che comporta, sta facendo emergere ulteriormente, giorno dopo giorno, la consapevolezza del valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza”. Lo afferma il Presidente della Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi sottolineando che da questo scenario l’Italia, Paese con più controlli e maggiore sostenibilità, potrà trarre certamente beneficio, ma – puntualizza - “occorre invertire la tendenza del passato a sottovalutare il potenziale agricolo nazionale”. Potenziale che è emerso con tutta la sua forza proprio in queste settimane di quarantena durante le quali i nostri agricoltori stanno lavorando duro, in condizioni anche difficili, per garantire le forniture alimentari alla popolazione. “Il modo per ringraziare tutte queste persone del loro sacrificio e forte senso di responsabilità – afferma il Presidente Masini Palazzi - è uno solo: ogni volta che potete chiedete e comprate prodotti italiani e locali!”. Al fine di garantire la minor circolazione delle persone - aggiunge il Direttore di Coldiretti Rimini Anacleto Malara - i soci Coldiretti si sono organizzati per le consegne a domicilio portando direttamente a casa del consumatore la spesa contadina. In questo modo evitiamo al cittadino lunghe file garantendo al contempo cibi di qualità a chilometro zero.

Con le famiglie costrette a casa per difendersi dal virus, il cibo e la cucina sono sempre di più al centro della vita domestica per questo gli agrichef, i cuochi contadini di Terranostra hanno creato una serie di tutorial e corsi on line a disposizione di tutti sul sito www.campagnamica.it dove spiegano trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa, dei tempi di lievitazione e delle modalità di conservazione e delle materie prime da utilizzare, dalla farina alle uova, dalle verdure ai formaggi, dalla carne alla frutta.

“In queste condizioni di difficoltà estrema, il settore agricolo è sicuramente privilegiato in quanto nonostante tutto possiamo continuare a lavorare nei campi e nelle stalle – evidenzia il Vice Direttore di Coldiretti Rimini Giorgio Ricci – ma di fronte ad una probabile crisi economica a causa del blocco di quasi tutte le attività, oltre agli annunciati e dovuti interventi per sostenere importanti settori dell’economia locale, dal turismo, al commercio, all’artigianato, non bisogna dimenticare di intervenire per salvare importanti settori dell’economia agricola in forte difficoltà a causa del blocco di circolazione delle persone e delle attività ricettive: dal vino al florovivaismo, dagli allevamenti, agli agriturismi”.

