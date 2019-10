Al via il bando per l'affidamento del Mercato Ittico di Bellaria

E’ in pubblicazione, con scadenza fissata a martedì 5 novembre, l’avviso pubblico riguardante il nuovo affidamento della gestione del Mercato Ittico di Bellaria Igea Marina: questa la data entro la quale i soggetti interessati sono chiamati a presentare la propria manifestazione di interesse, mentre nella seconda fase della procedura il Comune provvederà all’invito a gara. Il provvedimento in atto segue di circa un anno l’affidamento temporaneo della struttura alla Società Cooperativa Marinara, avvenuto nell’estate del 2018; ora, anche alla luce delle modifiche e della semplificazione portata dal nuovo Regolamento sul funzionamento del Mercato Ittico (approvato dal Consiglio Comunale lo scorso aprile), l’Amministrazione Comunale intende chiudere suddetta fase transitoria a favore di una gestione duratura e strutturata.

Come detto, la fase di procedura pubblica attuale si caratterizza come un sondaggio di mercato per l’Amministrazione, volto a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati. Chiusa questa fase, l’Amministrazione comunale provvederà ad inviare gli inviti a procedura negoziata: il futuro affidamento, la cui aggiudicazione avverrà sulla base di un canone di concessione a partire da una base d’asta ponderata, avrà durata di cinque anni con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi.