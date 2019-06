Al via l'Ipo di Italian Exhibition Group, stabilito il prezzo delle azioni

Prende il via oggi la Ipo di Italian Exhibition Group, uno dei principali operatori a livello nazionale ed europeo nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici. L'Offerta di vendita, riservata esclusivamente a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, avrà ad oggetto complessive massime 5.392.349 azioni, poste in vendita da Rimini Congressi (4.870.000) e Salini Impregilo (522.349). Il periodo d'offerta si apre oggi e terminerà il 20 giugno, salvo proroga o chiusura anticipata. L'intervallo di prezzo è compreso tra un minimo di 3,7 euro e un massimo di 4,2 euro per azione, che corrisponde a un equity value post-money (assumendo l'integrale collocamento delle azioni oggetto dell'offerta) compreso tra un minimo di 114,2 milioni e un massimo di 129,6 milioni euro. In caso di integrale collocamento delle azioni le stesse rappresenteranno complessivamente il 17,47% del capitale post-offerta. L'inizio delle negoziazioni su Mta, atteso per il 25 giugno, sarà stabilito da Borsa I. con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente. Equita Sim e Intermonte Sim agiscono in qualità di coordinatori dell'offerta e joint bookrunner nell'ambito del collocamento istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di sponsor della società nei rapporti con Borsa Italiana per la quotazione. Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners assiste la società e gli azionisti venditori, mentre lo studio Dla Piper assiste i coordinatori dell'offerta. Pricewaterhouse Coopers è la società di revisione.