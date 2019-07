Aquafan, Patrizia Leardini nuovo amministratore delegato di Idrorama

Pochi giorni fa il gruppo Costa Edutainment annunciava il nuovo assetto societario con l’ingresso nel capitale di Oaktree Capital Management attraverso il suo più recente fondo di private equity europeo. L’investitore statunitense, con un investimento complessivo di 40 milioni di euro, deterrà inizialmente una quota del 40% del gruppo presieduto da Giuseppe Costa. L’operazione ha l’obiettivo di dare continuità alla crescita del gruppo anche attraverso l’acquisizione di nuovi parchi e nuove strutture. L’accordo prevede infatti la possibilità di ulteriori investimenti da parte di Oaktree al fine di creare un player di riferimento nel panorama europeo.

Lunedì è stato rinnovato anche il consiglio d’amministrazione di Idrorama società che detiene la proprietà di Aquafan di Riccione. Patrizia Leardini, che mantiene la carica di direttore generale dei parchi del polo romagnolo, di Livorno e di Malta di Costa Edutainment, è stata nominata amministratore delegato di Idrorama. A seguito della nomina e dei maggiori impegni, Patrizia Leardini ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione del Palariccione.

"Con questa nuova nomina ora i miei impegni in Costa Edutainment aumentano - dichiara Leardini - Nel prossimo quinquennio, grazie all’ingresso di Oaktree, Costa Edutainment prevede di realizzare importanti investimenti volti alla crescita del gruppo attraverso l’acquisizione di nuovi asset sia sul territorio nazionale che sulla scena internazionale europea in un mercato, quello dei parchi di divertimenti, tematici e acquari che si rivela un comparto in crescita e ancora frammentato".

Costa Edutainment, con 11 strutture gestite, circa 3 milioni di visitatori accolti annualmente e circa 500 dipendenti, è leader in Italia nel settore dell’edutainment. La società ha chiuso il 2018 con un fatturato di 60,2 milioni di Euro, un Ebitda di 10 milioni e un valore distribuito nei territori di oltre 37 milioni di euro. Oaktree Capital Management nasce nel 1995 a Los Angeles, ha in gestione capitali per oltre 100 miliardi di Euro e presenza globale. Il suo gruppo europeo di private equity opera da circa 15 anni con investimenti realizzati in vari paesi europei tra cui l’Italia per circa 7 miliardi di Euro.