Aspetti e prospettive del credito d'imposta per ricerca e sviluppo: se ne parla in un convegno

Sarà il giornalista del Sole 24 Ore Stefano Elli a moderare il convegno “Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo tra presente e futuro”, promosso dall’Ordine e dalla Fondazione dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, in programma lunedì alle 15 al Centro Congressi SGR di Via Chiabrera. Il convegno inquadrerà il tema del bonus per ricerca e sviluppo a 360 gradi: dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alle prospettive future in vista della legge di bilancio 2020, con esame delle opportunità da intercettare, dalle principali problematiche applicative alle sanzioni amministrative irrogabili in caso di mancanza dei presupposti costitutivi del diritto al credito R&S, toccando infine le contestazioni penali derivanti dall’utilizzo indebito.

Aspetti, questi, che la dottoressa Meris Montemaggi, consigliere dell’Odcec di Rimini, grazie al contributo del dott. Sauro Cancellieri, della dott.ssa Francesca Teodorani e del rag. Roberto Zavatta, componenti della Commissione Rapporti con gli Uffici Finanziari e Commissione Tributaria, provvederà ad introdurre per una approfondita illustrazione da parte di esperti della materia quali il dottor Maurizio Zeppilli, consulente della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le pmi del Mise, l’avvocato penalista Filippo Cocco e gli avvocati Gianmarco Dellabartola e Vittorio Giordano. I lavori saranno introdotti dal saluto del presidente dell’Ordine Giuseppe Savioli.