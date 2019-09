Bando riqualificazione strutture ricettive, incontro della Confcommercio

Confcommercio della provincia di Rimini insieme a Confidi.net organizza per lunedì 9 settembre alle ore 15 un incontro gratuito in cui sarà illustrato nel dettaglio il bando a sostegno degli investimenti delle imprese ricettive e turistico-ricreative approvato con la delibera di Giunta regionale n. 921 del 5 giugno 2019, che prevede contributi per 25 milioni di euro, suddivisi tra la concessione di controgaranzie da parte di Cassa Depositi e Prestiti e l’erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature.

“Una grande opportunità per le imprese che operano nel turismo – sottolinea Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini – ovvero per il comparto ricettivo, ma anche quello balneare e dell’intrattenimento. Dalla Regione sono state recepite le istanze delle imprese che rappresentiamo, con grande lungimiranza e vicinanza al nostro territorio: questi contributi possono aiutare gli imprenditori ad alzare ancor più l’asticella, riqualificando le proprie imprese. Lunedì insieme ai professionisti di Confidi.net spiegheremo nel dettaglio questo bando e risponderemo alle domande degli interessati. E’ ancora più importante partecipare e informarsi, perché la prima finestra ha visto esaurirsi le risorse in poco tempo e che la seconda aprirà a breve, il 15 ottobre prossimo”.