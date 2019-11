Botteghe storiche, Confcommercio e Cna Santarcangelo: "Bene i contributi"

Confcommercio e Cna Santarcangelo plaudono all'iniziativa del sindaco Alice Parma di istituire il registro delle botteghe storiche. "Come associazioni di categoria - spiegano in una nota stampa - abbiamo promosso e sollecitato a Santarcangelo, come in altri Comuni, la valorizzazione delle attività commerciali e dei locali che rappresentano la storia e la tradizione del territorio attraverso il loro ingresso nell’Albo delle Botteghe Storiche che ne testimonia le peculiarità. Nel provvedimento annunciato dall’amministrazione comunale di Santarcangelo sulla stampa, sono stati inseriti vantaggi e contributi economici: lo riteniamo un buon segnale, ma ribadiamo la necessità di coinvolgimento dell’intero tessuto economico, così come più volte rassicurato durante la campagna elettorale del sindaco Parma. Serve un sostegno che risulti diffuso alle decine e decine di attività messe a dura prova in questi anni da crisi dei consumi, burocrazia e imposte. Riteniamo dunque necessario un confronto con le associazioni di categoria per il ruolo di rappresentanza che svolgono quotidianamente, per non rischiare come sta accadendo in questo caso, che i provvedimenti rispondano solo in parte alle esigenze delle imprese".