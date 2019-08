Case e appartamenti vacanza, Riccione e Rimini le mete più ricercate per Ferragosto

HomeToGo, il meta-motore di ricerca per case e appartamenti vacanza, ha analizzato quali sono le destinazioni di viaggio più gettonate dagli italiani per Ferragosto nel 2019, verificando prezzi, durata di soggiorno e numero di viaggiatori per ciascuna località. Il budget? Va dai 129€ di Bibione ai 529€ della costosa ma sempre gettonatissima Mykonos. Tutte le destinazioni in Top 20 hanno una caratteristica comune: sono tutte località di mare. La spiaggia si conferma inequivocabilmente l’attrazione principale per i vacanzieri italiani che a metà agosto decidono di pernottare fuori casa. Nella classifica Riccione sfiora il podio, piazzandosi in quarta posizione, mentre Rimini entra nella top ten con il settimo posto.