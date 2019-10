Chiudono Ttg, Sia e Sun, +11% di presenze e +15% di buyers

Crescono le presenze, con un +11%, e i buyers internazionali (del 15%) al 56esimo Ttg Travel Experience, il 68esimo Sia Hospitality Design e il 37esimo Sun Beach and Outdoor Style, le expo dedicate al turismo in scena fino a oggi nel quartiere fieristico riminese di Ieg. A parlare "di un'ottima edizione per i tre saloni", spiega la Fiera "sono proprio le aziende, i tour operator, le associazioni, i media e tutto il pubblico", viste "le opportunità commerciali continue, le informazioni di qualità calibrate per definire gli orizzonti della domanda e generare nuovi affari". A far mostra di sè, 130 destinazioni mondiali insieme al panorama completo dell'offerta regionale italiana. Alcune delle delegazioni internazionali, peraltro, accompagnati da Ieg proseguiranno la loro visita in Italia. Viene definita "un successo" la proposta delle imprese di servizio e di prodotto per l'hotellerie, e per quelle legate al mondo degli stabilimenti balneari e dei camping. Per le strategie d'impresa è stato organizzato poi il palinsesto Think Future, l'iniziale Vision Ttg 2020 by Ieg, per "tratteggiare ciò che saprà generare appeal per la domanda del mercato". E ancora i focus BeActive e Eatexperienze a Ttg, dedicati alla vacanza sportiva e al prodotto gastronomico. E poi il design italiano a Sia e la qualità nell'ospitalità outdoor al Sun. Ben 140 gli incontri e oltre 300 i relatori. E' andata bene anche sul web, con l'hashtag #TTG19 stato trend topic per tutta la giornata di giovedì, mentre in sala stampa sono stati quasi 900 i giornalisti accreditati, italiani ed esteri. Appuntamento quindi dal 14 al 16 ottobre 2020 per la prossima edizione.