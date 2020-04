Cooperative sociali, attive nel riminese 278 imprese

Al 31/12/2019, in provincia di Rimini risultano attive 278 imprese cooperative, pari allo 0,8% del totale delle imprese attive (1,2% il dato regionale e 1,5% quello nazionale). Gli addetti totali alle cooperative provinciali hanno un’incidenza del 5,9% sul totale degli addetti alle imprese attive (13,5% a livello regionale, 7,2% a livello nazionale). Per quanto riguarda i settori d’attività, il 15,8% delle cooperative attive opera nel comparto della “Sanità e assistenza sociale” (con il 18,9% degli addetti), il 12,2% nel “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” (20,7% degli addetti), l’11,9% opera nel settore del “Trasporto e magazzinaggio” (25,5% degli addetti), il 10,5% in “Attività artistiche, sportive, d’intrattenimento e divertimento” (10,5% degli addetti), il 9,4% nelle Costruzioni, il 7,9% nel commercio, il 7,6% nell’agricoltura e pesca.

Circa un quarto degli addetti alle imprese cooperative, dunque, è localizzato nei trasporti e il rimanente si distribuisce prevalentemente fra le attività dei servizi alla persona e alle imprese. Coerentemente alla struttura imprenditoriale provinciale, il terziario risulta l’area di attività che assorbe la parte preponderante degli addetti e delle imprese cooperative del Riminese. Con riferimento alle cooperative sociali, al 31/12/2019, in provincia di Rimini, secondo le risultanze dell’albo del Ministero dello sviluppo economico, ne risultano iscritte 116: di queste 51 sono di tipo A (operanti in ambito sociosanitario assistenziale), 28 di tipo B (operanti nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), 29 miste (A e B) e 8 non indicate. Nel 2019 si sono iscritte all’albo n. 2 cooperative sociali.