Buoni spesa e aiuti alle famiglie, ecco la ripartizione comune per comune

Basta poco perchè nel precario equilibrio di bilancio delle famiglie salti qualcosa e i conti non tornino più. La chiusura di moltissime attività commerciali e produttive sta provocando proprio questo, nuove, si spera temporanee, povertà. Sono coloro che non hanno potuto mettere risparmi da parte e il ritardo di un solo stipendio, oppure l'attesa della prima cassa integrazione, li pone in una condizione di forte disagio economico, tanto che cominciano ad affacciarsi le prime vere richieste di aiuto di cittadini che non riescono a fare la spesa. Di quanti casi si possa parlare è difficile da stimare, ma certo è che nessuno deve farsi cogliere impreparato di fronte a quesi bisogni impellenti, vitali.

Con il decreto del 28 marzo scorso il premier Conte ha anticipato 4,3 miliardi di euro che i comuni potranno utilizzare da subito. Sono le ricorse del Fondo di solidarietà comunale che erano previsti per maggio. A questi si sommano i 400milioni di euro che, con un'ordinanza della Protezione civile, permetteranno ai comuni di erogare a persone e famiglie in difficoltà i cosiddetti buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e altri beni di prima necessità. A chi spetteranno? La valutazione sarà fatta in base agli indici di povertà di ogni territorio ed è previsto che già tra pochi giorni comincino le distribuzioni dirette di beni grazie alla rede del terzo settore e delle istituzioni.

Dei 400 milioni di euro stanziati dal Governo per l'emergenza Coronavirus, nella provincia di Rimini ne arriveranno 2 e serviranno nell’immediato ad aiutare chi non ha a disposizione i soldi necessari per l’acquisto di generi di prima necessità. Le cifre sono state calcolate in base alla popolazione residente. Ecco la ripartizione comune per comune.

