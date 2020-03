Coronavirus, sanificazione delle aree lavoro: Ferretti riduce le attività nei cantieri

Ferretti Group ha comunicato ai propri dipendenti, in accordo con le rappresentanze sindacali, una riduzione dell’attività nei cantieri di Ancona, Mondolfo, Cattolica, Forlì, La Spezia e Sarnico per consentire di procedere con le attività di sanificazione profonda degli ambienti di lavoro. "In questo periodo rimarranno in essere le attività necessarie, cautelate da stringenti procedure igienico-sanitarie, già implementate nelle settimane scorse - spiegano dall'azienda -. Questa temporanea riduzione è una misura a salvaguardia della salute dei dipendenti a favore dei quali il Gruppo Ferretti ha anche attivato polizze sanitare specifiche per patologie da Covid-19, in caso di ricovero e convalescenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.