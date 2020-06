Delivery sotto l'ombrellone, questa estate si ordina con lo smartphone

La stagione estiva 2020 inizia con regole ben precise, da seguire con scrupolosa attenzione, per garantire sicurezza e massima igiene durante i momenti di relax al mare e in vacanza. Quest’estate il posto al sole è disponibile solo su prenotazione: in spiaggia gli ombrelloni sono disposti ad almeno 3 metri di distanza l’uno dall’altro, 1 metro e mezzo è la distanza di separazione tra lettini e sedie a sdraio, cabine e docce da igienizzare costantemente, uso di mascherine e soluzioni idro alcoliche disponibili per i clienti e il personale, e il divieto di servizio a buffet. Sarà possibile consumare i pasti al tavolo, ma solo in aree ristoro con postazioni in grado si garantire la distanza ed evitare così assembramenti. L’attività di ristorazione dovrà essere condotta con la massima prudenza nella gestione dell’affluenza al bancone e al punto cassa.

Cassa in Cloud agevola il lavoro di ristoratori e di tutti i proprietari di stabilimenti balneari realizzando un’App personalizzata per ordinare online, dal tavolo e dalla spiaggia, offrendo ai clienti un menù digitale consultabile sul proprio smartphone. Con l’App di Cassa in Cloud i clienti possono selezionare la modalità di consegna del proprio ordine rimanendo comodamente stesi sul lettino o in relax al proprio tavolo; basta scaricare l’App personalizzata con il logo e i colori dell’attività, consultare il menù digitale con tutte le proposte presenti, selezionare e inviare l’ordine da cellulare inserendo il numero del tavolo o dell’ombrellone, oppure attraverso il semplice scanner del Qr Code. Il cliente potrà scegliere il tipo di ritiro del proprio ordine: “a mano - take away”, “consegna a domicilio”, e le nuove opzioni di delivery come “consegna al tavolo” e “consegna in spiaggia”.

Cassa in Cloud realizza per ristoranti e stabilimenti balneari un’App iOS e Android configurabile, personalizzabile e sincronizzata con il punto cassa o il portale cloud, per fidelizzare i clienti e comunicare con loro in tempo reale, avere sempre sotto controllo tutti gli ordini effettuati e il loro stato, l’andamento generale di vendite, ordini, giacenze e le performance di ogni collaboratore dello staff.

Con l’App di Cassa in Cloud, i clienti possono ordinare quando e dove vogliono in totale sicurezza e nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale. Mai più stress da assembramento in spiaggia e al bar, i tradizionali menù cartacei, difficili da igienizzare, non servono più: l’ordine si invia in relax dal proprio cellulare, la consegna arriva al tavolo e sotto al proprio ombrellone.