Duecento imprenditori fanno rete e si incontrano a Cattolica

Imprenditori e professionisti si incontrano per sviluppare conoscenze, rafforzare partnership e fare della cooperazione il motore del loro business. Nasce con questo proposito l’evento di ‘referral marketing’ (una strategia basata sullo scambio di referenze di qualità e il passaparola) organizzato dal capitolo BNI – La Regina di Morciano di Romagna e in programma martedì 1° ottobre a partire dalle 16. Circa 200 tra imprenditori e professionisti provenienti da Romagna e Marche sono pronti a darsi appuntamento nella cornice dell’hotel Kursaal di Cattolica con un unico obiettivo: ampliare ulteriormente la rete di networking professionale che già opera in maniera proficua sul territorio. Il tutto nel solco di ‘BNI, il più grande network per aziende a livello mondiale, con oltre 250mila iscritti (più di 9mila solo in Italia con 270 milioni di euro di scambi solamente nel 2018). In programma, durante la giornata, tavoli di lavoro e ‘palestre’ per imprenditori, momenti dedicati al networking. Sul palco dell’hotel Kursaal, tra gli altri, Guido Picozzi, executive director BNI, Davide Venturi, Alessandro Carrozzo e Gabriele Paoloni, regional director di BNI, oltre ai membri del capitolo La Regina.

La parola a Barbara Bartolino, avvocato specializzato in diritto societario e di famiglia, presidente del capitolo BNI ‘La Regina’ al suo terzo mandato. “Nell’ultimo anno abbiamo lavorato duramente per dare al capitolo una sua identità precisa e farlo crescere con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di imprenditori e professionisti specializzati in diversi settori e divisi in ‘power team’. Oggi contiamo 26 membri, provenienti dalla Valconca (Cattolica, Morciano, etc.) ma anche dalla provincia di Pesaro. In un certo senso La Regina rappresenta un trait d’union tra la Romagna e le Marche. L’obiettivo, per il 2020, è quello di crescere ulteriormente, aprendo le porte a tutti coloro che vorrebbero portare un valore aggiunto ai propri affari ma anche al territorio in cui operano. Per noi l’incontro tra due o più imprenditori significa una cosa sola: nuove occasioni di business. Relazioni solide, basate sulla fiducia a livello umano oltre che professionale, possono generare infinite opportunità. In BNI cooperazione e lavoro di squadra sono gli strumenti principali per il conseguimento dei risultati. L’evento del 1° ottobre sarà per noi un momento importantissimo per presentarci al territorio e coinvolgere nuove persone”.

