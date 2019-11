Ecomondo tra mobilità sostenibile e sfida cliamtica: gli incontri dentro e fuori il Salone

Gli stati generali della green economy, la sfida climatica, le novità nella mobilità sostenibile; questi i principali argomenti che verranno affrontati dagli amministratori del Comune di Rimini all’interno di Ecomondo. I principali incontri in programma dentro e fuori il salone sono martedì 5 novembre, alle 15 nella sala Neri Hall Sud: ”Stati generali della Green economy – il Green new deal per la rigenerazione urbana”, con la presenza dell’assessore all’ambiente Anna Montini; Mercoledì 6 novembre: Ore 15 – 18 Agorà Energy 1 pad.B7”Il Green new deal per la mobilità: muoversi con leggerezza” – assessore alla mobilità Roberta Frisoni

E, ancora, venerdì 8 novembre: ore 9,30/13 “workshop ‘Innovation Building Marathon. Il Green Building come driver competitivo per le imprese turistiche: dalle buone pratiche esistenti all’innovazione normativa per le future politiche’”. Sala Orchidea, Pad. D6 Primo Piano. Intervento dell’assessore alla mobilità Roberta Frisoni. Il workshop affronta il tema fondamentale della rigenerazione urbana delle destinazioni turistiche e, più in generale, del settore ricettivo-alberghiero del nostro Paese.

Dallo stato legittimo ai vincoli normativi, dalle esperienze pioneristiche alla creazione di circuiti green, l’incontro si propone di contribuire al dibattito nazionale individuando pratiche, indirizzi e procedure innovative per favorire imprese, settore turistico e mondo delle professioni tecniche. L’obiettivo strategico dell’iniziativa promossa con Ecomondo – Key Energy è quello di verificare le possibili condizioni per promuovere un percorso virtuoso e innovativo che supporti gli operatori del settore turistico nel perseguire con maggiore sistematicità progetti di riqualificazione edilizia efficiente al fine di rigenerare in chiave green l’immagine delle destinazioni turistiche mature. 2 CFU per Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Rimini.Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione.

Interventi fuori salone: venerdì 8 novembre Sala del Giudizio (10-12,30), l’assessore all’ambiente Anna Montini incontra gli studenti nella sala del Giudizio del Museo della Città sul tema: “Un paese di lavori Green e circolari, per uscire dalla crisi” presentazione del libro 100 lavori sicuri green e circolari in collaborazione con IEG