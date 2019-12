Economia in affanno a Rimini, il manifatturiero non cresce, ma tiene il comparto legno

Pubblicati i risultati dell’indagine della Camera di commercio della Romagna sulla congiuntura manifatturiera nella provincia di Rimini, al terzo trimestre del 2019. Si conferma un rallentamento della produzione (-0,7% la dinamica tendenziale media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti) e delle altre variabili congiunturali. Confermate le performance positive nel settore del legno-mobili

"I dati della congiuntura manifatturiera del nostro territorio segnalano un trend del manifatturiero in rallentamento, anche a causa delle incertezze dei mercati globali, ma il settore tiene. – dichiara Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Detto ciò, è fondamentale che a livello nazionale e locale siano messe in atto tutte le azioni possibili per stimolare gli investimenti e lo sviluppo. Occorre puntare sempre più su innovazione e digitalizzazione e sulle infrastrutture, senza dimenticare la formazione, sia degli imprenditori per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, sia dei giovani per fornire alle imprese le figure professionali necessarie. La Camera di commercio della Romagna e il sistema camerale sono da anni impegnati su questi fronti, per sostenere la produttività e lo sviluppo delle imprese e incrementare l’attrattività del territorio.”

Rimini

I risultati della rilevazione del 3° trimestre 2019 dell’indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia Per le imprese manifatturiere della provincia di Rimini (da 10 addetti in poi) si evidenzia una frenata della produzione (la cui dinamica entra in terreno negativo) e un rallentamento delle altre variabili congiunturali. Di seguito i principali risultati.

Dinamica congiunturale - risultati rispetto al trimestre precedente

Circa la metà dei rispondenti (il 52,2%) riporta una situazione di stabilità della produzione rispetto al trimestre precedente, mentre il 34,8% una riduzione. Con riferimento al fatturato, invece, il 52,2% dei rispondenti ne dichiara una contrazione rispetto al secondo trimestre 2019. In termini congiunturali, il terzo trimestre del 2019 ha segnato una contrazione dell’output produttivo (-8,3%), concomitante ad una riduzione del fatturato (-17,8% a valori correnti). La dinamica è, tuttavia, coerente con il trimestre in esame che presenta rilevanti fermi produttivi per le chiusure feriali estive.

Avvertenza metodologica

L’andamento congiunturale dell’industria manifatturiera provinciale è monitorato dalla Camera di commercio della Romagna attraverso proprie rilevazioni trimestrali rivolte a un campione rappresentativo di imprese con almeno 10 addetti delle province di Forlì-Cesena e di Rimini. L’indagine si realizza con la somministrazione alle imprese del campione di un questionario in modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), per la raccolta dei dati congiunturali, tendenziali e strutturali dei principali indicatori (i.e. dinamica della produzione, fatturato, ordinativi, occupazione, ore lavorate). Le elaborazioni avvengono in forma aggregata e anonima (per settore, comparti e classe dimensionale), con una ponderazione dei risultati e un riporto all’universo basati sul dato dimensionale (addetti). Da questa indagine, i cui risultati sono consultabili anche in un sistema informativo sul sito istituzionale dell'Ente, sono elaborati report trimestrali che riportano la dinamica congiunturale, tendenziale e media degli ultimi 12 mesi degli indici di cui alle dimensioni sopra individuate, per il settore manifatturiero locale e i suoi comparti di riferimento (individuati in modo specifico e differenziato per provincia). L’indagine nel territorio riminese è stata avviata dalla costituzione della Camera di commercio della Romanga, pertanto il patrimonio informativo è in corso di progressiva implementazione e, allo stato attuale, non sono ancora possibili analisi dettagliate per i sottosettori del manifatturiero.