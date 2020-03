Enada primavera si sposta ad ottobre per il protrarsi dell'emergenza

Enada Primavera si terrà alla Fiera di Rimini da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre. Il protrarsi dell’emergenza COVID-19 con i provvedimenti nazionali e locali adottati per contrastarne la diffusione hanno imposto a Italian Exhibition Group una nuova decisione sulle date di svolgimento della manifestazione, inizialmente riprogrammata su aprile 2020. Oggi, in accordo con SAPAR (Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative) e dopo un attento confronto con il mercato, si è definita la nuova data di Enada Primavera: la grande fiera del gaming si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2020, sempre nel quartiere fieristico riminese. Confermata anche la contemporaneità con la terza edizione di Rimini Amusement Show, l´evento leader del divertimento senza vincita in denaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.