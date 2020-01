Fabio Quartararo e Jack Miller scelgono il Gruppo Pritelli per il loro merchandising

Si arricchisce ancora la scuderia di Gruppo Pritelli. A partire dal 2020 due nuovi campioni si uniscono ai tanti che hanno già scelto l’azienda di Cattolica per l’ideazione, la produzione e la distribuzione del merchandising ufficiale, dall’abbigliamento agli accessori. Si tratta del francese Fabio Quartararo e dell’australiano Jack Miller, rispettivamente classe 1999 e 1995, due piloti che hanno decisamente segnato, facendosi notare, l’ultima stagione di gare. Quartararo nel 2019 ha conquistato il titolo di Rookie of the year, la corona del debuttante dell’anno, che l’ha consacrato definitivamente come nuova promessa della MotoGP grazie ai risultati strepitosi ottenuti in pista con il team Petronas Yamaha SRT: 6 pole position e 7 podi, un palmarès da applausi. Pilota della Pramac Racing, Miller ha iniziato la sua carriera agonistica su moto da cross per poi passare alle corse su strada. In sella alla sua Ducati targata Pramac nel 2019, insieme a Quartararo, ha rappresentato senza dubbio la categoria degli emergenti più performanti con cinque podi e arrivando secondo proprio alle spalle del francese nella classifica mondiale dei team indipendenti.

“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questo risultato – dichiara Maurizio Pritelli, Ceo e fondatore del Gruppo – che conferma ancora una volta la nostra attitudine e vocazione ad interpretare il mondo dei piloti e del motociclismo. Fabio Quartararo e Jack Miller si aggiungono ad una squadra divenuta in questi anni sempre più rilevante e prestigiosa di cui fanno parte racing team, campioni del mondo e leggende della MotoGP: le loro collezioni saranno a disposizione a partire dall’inizio del 2020”. Le collezioni Gruppo Pritelli ad oggi contano 6 team e 16 campioni delle due ruote. Un’offerta unica per i fan e gli appassionati di tutto il mondo che possono così trovare in un unico portale tutti i prodotti dei loro idoli e i tantissimi articoli ufficiali MotoGP e Superbike.

Elenco dei piloti e dei team che hanno scelto Gruppo Pritelli:

- Marc Marquez

- Andrea Dovizioso

- Fabio Quartararo

- Jack Miller

- Marco Simoncelli

- Nicky Hayden

- Jonathan Rea

- Jorge Lorenzo

- Pol Espargarò

- Danilo Petrucci

- Andrea Iannone

- Alex Marquez

- Dani Pedrosa

- Kevin Schwantz

- Casey Stoner

- Arón Canet

Team

- Ducati Corse

- Honda HRC

- Kawasaki Racing Team

- KTM

- Repsol

- Sic58 Squadra Corse