Ferretti Group riprende l’attività produttiva. E per i dipendenti premio bonus e produzione

Ferretti Group riapre tutti i propri stabilimenti di Cattolica, Forlì Ancona, Mondolfo, La Spezia, Sarnico e Venezia. La ripresa dell’attività è stata resa possibile dalla nuova normativa e dalla collaborazione con le Istituzioni e le organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e locali, sancita dal protocollo firmato il 15 aprile. Il protocollo applica e rafforza le misure preventive stabilite dai provvedimenti di legge per tutti i rientri sul lavoro, integrandole con misure volontarie adottate dal Gruppo per rafforzare la tutela dei propri dipendenti. A tutti i lavoratori verrà anche corrisposto con lo stipendio del mese di aprile il saldo del premio di risultato al quale si aggiungono immediatamente i 100 euro del bonus previsto dal Decreto legge 18/2020 che l’Azienda ha deciso di liquidare a tutti i propri collaboratori.

Ferretti Group riprende l’attività produttiva. E per i dipendenti premio bonus e produzione

„“E' un bel giorno perché riapriamo i nostri stabilimenti e riapriamo in sicurezza, grazie all’impegno di tanti che hanno a cuore le persone di Ferretti Group - afferma Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group -. Per questo voglio ringraziare le Organizzazioni Sindacali, con le quali tra i primi in Italia abbiamo messo a punto il protocollo di prevenzione, e le Istituzioni, in particolare le Prefetture, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mario Turco, per come sono stati vicini a tutta la nautica nazionale in questo periodo complesso. Il Gruppo Ferretti riprende in sicurezza da dove aveva interrotto: dalle barche vendute da costruire e consegnare, dall’interesse e dalla fiducia di tanti armatori nel mondo".“



“