Festa al Rock Island di Lufthansa Group, Air Dolomiti, Aeroporto di Rimini e Aeroporto di Monaco

Tanta gente ieri sera, giovedì 10 ottobre, al Rock Island di Rimini per la festa organizzata da Lufthansa Group e Air Dolomiti, in collaborazione con AIRiminum 2014 e l’aeroporto di Monaco. L’aeroporto Fellini ha voluto, infatti, sostenere questo evento in virtù della collaborazione con Lufthansa inaugurata proprio quest’anno con l’avvio della tratta Monaco-Rimini per la Summer 2019. L’Ad Leonardo Corbucci nel pomeriggio al TTG ha incontrato anche il management della Compagnia tedesca insieme all’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, al vice Presidente della Camera di Commercio Fabrizio Moretti, al direttore di APT Emanuele Burioni e a un rappresentante di Confindustria Romagna con l’obiettivo di ipotizzare una programmazione ambiziosa da sviluppare nel corso dei prossimi anni sia per il traffico leisure, che per il business. Alla serata erano presenti tra gli altri, invitati dall’aeroporto di Rimini, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, Simone Badioli AD di AEFFE e il Vice Presidente di Confindustria Romagna Ravenna Roberto Bozzi.