Fiera, l'appuntamento con Tecnargilla slitta al 2021

Tecnargilla, manifestazione in programma nel quartiere di Rimini dal 28 settembre al 2 ottobre, è stata rinviata al 2021. E' quanto si legge in una nota di Ieg, che ricorda come Tecnargilla sia il punto di riferimento fieristico per le aziende di produzione ceramica di tutto il mondo, con una percentuale di visitatori stranieri superiore al 50%, provenienti da oltre 100 Paesi, extra-europei in particolare. La decisione è stata presa poichè il quadro di difficoltà e incertezza nel sistema degli spostamenti internazionali, seppur previsto in miglioramento per i prossimi mesi, potrebbe non consentire la partecipazione alla fiera a una parte importante di espositori e visitatori, compromettendo dunque l'immagine di Tecnargilla "quale evento leader e irrinunciabile del settore".

