Finanziamenti a garanzia statale, Croatti (M5S): "A Rimini oltre 6.600 domande per 293 milioni"

Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti fa il punto a giovedì 2 giugno sui dati relativi alledomande presentate per richiedere i finanziamenti a garanzia statale al 100%, 90%, 80%. "Dati che certificano l’importanza di questa misura di sostegno alle imprese, in una fase estremamente delicata per il nostro Paese, con tante aziende in difficoltà in seguito agli effetti del lockdown", spiega Croatti.

I numeri:

"Dal 17 marzo al 29 giugno sono state presentate complessivamente 738.379 domande, di cui ben 652.751 riguardano finanziamenti fino a 30mila euro con copertura statale al 100%, l’importo medio finanziato è di 19.967 euro - precisa il senatore La stragrande maggioranza di queste domande (585.786) arrivano da micro imprese, sicuramente le più colpite dalla crisi e con minore possibilità di ottenere liquidità".

Nella provincia di Rimini le domande complessive presentate sono state 6.625 e l’importo complessivo finanziato è di oltre 293 milioni di euro: 5.912 di queste domande riguardano il finanziamento fino a 30mila euro. Croatti guarda anche alle altre due province romagnole, riscontrando numeri molto simili. A Ravenna 6.535 domande complessive, a Forlì Cesena 6.713.

"Sono risorse fondamentali per dare ossigeno a tante piccole imprese del nostro territorio, messe in ginocchio da una crisi gravissima e che si trovano ad affrontare una stagione estiva complicata".