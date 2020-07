Gli albergatori di Riccione vedono i fatturati più che dimezzati ma si recupera nel weekend

Numeri da far tremare quelli che dichiarano gli albergatori di Riccione che, nel fine settimana, hanno risposto al sondaggio dell'osservatorio di Federalberghi nel quale si evince un vero e proprio tracollo dei fatturati. Sono stati un terzo degli iscritti gli imprenditori che, presa carta e penna, hanno declinato la situazione del mese di giugno e della prima quindicina di luglio paragonandola allo stesso periodo del 2019. Solo tre alberghi hanno risposto di non aver aperto, degli hotel aperti il 42% ha aperto nella prima decade di giugno, il 40% nella seconda decade e il 18% nella terza decade di giugno. Nella media le presenze di giugno confrontate con le presenze dell'anno 2019, hanno avuto un calo del fatturato che si attesta tra il -69% e il -70%. Per il mese di luglio (1/15), tuttavia, si è avuto un buon recupero con presenze -49% e -51% di fatturato. Queste percentuali variano arrivando al -10% nei weekend rispetto ai dati dello scorso anno.

Federalberghi Riccione si dichiara moderatamente soddisfatta rispetto al calo del 80% rilevato a livello nazionale. "Siamo fiduciosi - commentanto - e per i prossimi mesi ci attendiamo un ulteriore recupero, rimaniamo preoccupati per i mesi successivi ad agosto, per la riapertura delle scuole, l’assenza di eventi, congressi e meeting che erano la motivazione della presenza nei periodi successivi all’estate. Il bonus vacanze sta portando risultati ancora non misurabili, piccoli numeri per i 50 hotel che hanno deciso di accettarli, ci auspichiamo che a fine anno ci siano numeri significativi per uno strumento ancora non pienamente utilizzato dagli italiani".