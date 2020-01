I club di prodotto di Riccione brindano al successo di presenze per le festività

Natale 2019 e Capodanno 2020 a Riccione, secondo "un’indagine sul campo” dei Club di Prodotto, “Consorzio Riccione Sport”, “Riccione Turismo”, “Riccione Family Hotels” e “Riccione Bike Hotels” hanno evidenziato un incremento di diversi punti percentuali in fatto di presenze. Nel dettaglio per quanto riguarda il soggiorno negli hotel, si passa dai 3 giorni dello scorso anno ai 4 giorni registrati quest’anno di media permanenza. Le strutture aperte sono passate da 130 a 156, con un fatturato che è stato incrementato. Aumentano le soste ai parcheggi a pagamento, aumentano le richieste di informazioni registrate per gli eventi e spettacoli.

“Il Natale oggi è un periodo dell’anno simile all’estate. Per chi fa turismo è un prodotto che si vende come alta stagione grazie anche al fatto che l’amministrazione comunale ha puntato e investito su questo. Riccione Ice Carpet è soprattutto un prodotto pensato e ragionato per Riccione e il pubblico che vuole venirvi. Ha delle caratteristiche che porta al coinvolgimento di tutti i cittadini, perché tutti concorrono alla buona riuscita degli eventi, vi partecipano e li fanno importanti”, i rappresentati di Club di prodotto come Franco Vannucci di Riccione Turismo, Andrea Ciavatta di Family Hotel e Claudio Righetti di “Bike Hotel”. “Giocare uniti è sicuramente importante, come è importante rispettare le peculiarità dei territori. Si gioca uniti nel rispetto dei vari territori, ma la ricetta non è unica perché ci sono posti con criticità o particolarità diverse”.

“Stando ai dati che abbiamo raccolto tramite gli uffici competenti si è registrato anche un incremento pari al 5% (oltre 66 mila euro) per quanto riguarda i parcheggi - sottolinea Paolo Semprini di Associazione Riccione Sport - prendiamo ad esempio il parcheggio Volta, è stato utilizzato anche per i clienti degli hotel ed è stato sempre pieno. Ha oltre 330 posti quindi possiamo ipotizzare sulle 24 ore almeno un flusso del doppio di presenze”. Riccione con gli investimenti fatti, grazie all’impostazione data dall’Amministrazione comunale, ha inventato il prodotto “Riccione Ice Carpet”, un Natale che ha una programmazione e un palinsesto ragionato, che inizia con l’accensione degli alberi e va avanti fino al Sigep.