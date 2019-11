Il Gruppo Optima investe in Brasile con l'acquisizione di Blend Coberturas

Il Gruppo Optima, che opera nei settori della gelateria e della pasticceria, dopo la recente acquisizione del ramo d’azienda “Ice&Pastry” di Pernigotti, prosegue nella strategia di crescita rafforzando la sua presenza in Brasile con l’acquisizione - tramite la controllata Mec3 do Brasil - di Blend Coberturas, che da oltre 20 anni progetta e fornisce prodotti e soluzioni per il mercato dei dolciumi, dei gelati e dei dolci senza zucchero. MEC3 do Brasil, presente dal 2011 nel Paese, ha raggiunto negli anni una posizione di leadership nel mercato premium locale della preparazione di ingredienti e semilavorati per la gelateria artigianale e la pasticceria. Grazie a questa operazione di forte rilevanza strategica, la società mira a rafforzare significativamente la propria offerta in un settore ad alto potenziale di crescita come quello dei prodotti industriali privi di zuccheri addizionati, grazie anche ad un forte piano di investimento ad hoc sui prodotti e su questo particolare business, in programma per i prossimi anni.

Francesco Fattori, CEO del gruppo Optima, ha dichiarato: “La nostra impronta globale è una delle caratteristiche alla base della nostra leadership nei settori della gelateria e della pasticceria, così come l’impegno costante all’innovazione di prodotto. Per questo, siamo particolarmente orgogliosi dell’acquisizione di Blend Coberturas, che ci permette non solo di rafforzare ulteriormente la leadership di Mec3 do Brasil e la presenza nel mercato sudamericano, ma anche di implementare e innovare la nostra offerta nel campo dei prodotti senza zuccheri aggiunti”. Grazie a questa operazione, Blend Coberturas e Mec3 do Brasil mettono a fattor comune il proprio patrimonio di know how, esperienze e capacità di innovazione, al servizio di una clientela alla continua ricerca di partners che siano al loro fianco nello sviluppo di nuovi prodotti, concetti e tecnologie. I soci fondatori di Blend Coberturas, garantiranno continuità alla gestione aziendale e si occuperanno in prima persona di accompagnare questo importante progetto, con un impegno di lungo periodo.