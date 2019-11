Il Palacongressi batte Lisbona: Rimini ospiterà la 26esima conferenza dell'European environmental and resource association

Nuovo appuntamento dedicato all'ambiente nel palinsesto del Palacongressi di Rimini. L'"astronave" ospiterà infatti dal dal 22 al 25 giugno del 2021 la 26esima conferenza dell'European environmental and resource association, Eaere. Dunque, la Event and Conference division di Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, fa squadra con l'Alma Mater di Bologna e porta a casa un nuovo congresso internazionale. L'associazione scientifica europea Eaere riunisce circa 1.200 esperti, provenienti in gran parte dall'Europa ma non solo, attivi nell'ambito dell'economia ambientale, climatica e delle risorse. A Rimini si ritroveranno a inizio estate 2021 circa 800 tra accademici, ricercatori, scienziati, amministratori e manager per confrontarsi su contenuti scientifici, economici e persino finanziari legati alle tematiche ambientali. Tra gli argomenti che verranno affrontati: economia circolare, sistemi di trasporto low carbon, decarbonizzazione degli edifici, "ambiti in cui Ieg e Rimini sono già punti di riferimento con le manifestazioni Ecomondo e Key Energy", si spiega. La Conferenza annuale, a rotazione europea, si tiene normalmente a giugno e in sedi universitarie. Rimini ha però fatto eccezione: il Palas ha convinto gli organizzatori a scegliere la località romagnola preferendola a Lisbona.

A dare la spinta all'aggiudicazione è stata la collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche dell'Università di Bologna, promotore della candidatura insieme a Ie, attraverso i docenti Elettra Agliardi del Campus di Rimini e Anastasios Xepapadeas dell'Università di Atene e del Campus di Rimini. "Determinanti" anche il valore aggiunto della città e la sua offerta alberghiera. In aggiunta ai cinque congressi internazionali attualmente in calendario per il 2020, salgono così già a due gli appuntamenti per il 2021 al Palas. Oltre alla Conferenza Eaere, dal 20 al 23 settembre si svolgerà infatti l'European Symposium on Poultry Nutrition, il più importante forum nel campo della nutrizione avicola in Europa e tra i più importanti a livello mondiale.