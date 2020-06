Il Palariccione chiude il bilancio 2019 con il fatturato più alto di sempre

Si è riunita oggi L’assemblea dei soci della New Palariccione S.r.l., sotto la presidenza di Eleonora Bergamaschi, approvando all’unanimità il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. L’assemblea ha espresso grande soddisfazione per gli obiettivi raggiunti in quanto il 2019 è stato in assoluto il miglior anno in termini di risultati raggiunti. Il 2019 risulta essere nuovamente l’anno con il maggiore fatturato di circa € 5.200.000 si chiude nel segno più il fatturato rispetto all’anno 2018 (+12%) – oltre agli arrivi (44.500) e presenze (84.000). Con un utile d’esercizio di oltre € 192.000. Cresce anche il patrimonio netto arrivando a € 1.327.222

Un anno che ripaga degli sforzi fatti e che ha reso possibili importanti interventi di manutenzione già interamente pagati e tutto ciò ha permesso di rendere la struttura più ospitale ed in condizioni commercialmente più decoroso. Per i prossimi anni sono in programma ulteriori migliorie strutturali e tecniche che sono necessarie a mantenere il Palazzo dei Congressi di Riccione una location sempre all’avanguardia e competitiva assieme a tutto il suo territorio circostante Questa migliore performance del 2019 è da ricondurre ad un efficace posizionamento sul mercato e alla capacità di conservare e sviluppare il know-how legato ad ogni specifica tipologia di evento (aziendale, congressuale etc…). Un risultato di grande successo che viene da cinque anni già record che sottolinea quanto Palariccione sia apprezzato per la sua versatilità. Il Palazzo dei Congressi di Riccione nell’anno 2019 è riuscito ad essere presente in maniera rilevante sul mercato ed ha raggiunto ottimi risultati anche grazie alla campagna promozionale svolta, che ha prediletto e preferito le relazioni e gli eventi B2B ampiamente selezionata su target di riferimento, alla solita comunicazione massiva. Inoltre sono state fatte alcune piccole attività non in target per testare nuovi mercati. Il 2019 chiude con 90, eventi ospitati. È un risultato di grande successo che vede l’attività sempre in crescita se si considera che 30 su 90 sono nuovi ospiti. Circa 1\3 del totale quindi sono sempre nuovi clienti che ancora non hanno svolto eventi c/o il Palazzo dei Congressi di Riccione.

Approvata a maggioranza anche la variazione dello statuto di New Palariccione Srl. Come è noto le modifiche seguono l'adeguamento obbligatorio disposto dal Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica (legge Madia 2016) con l'introduzione dell'amministratore unico e al contempo il mantenimento dell'attuale Cda. Ampliato anche l'oggetto sociale con attività prevalente di gestione di spazi congressuali, fieristici e turistici.

"Approvo con soddisfazione anche questo nuovo Bilancio - ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi - e il suo risultato di esercizio, ma soprattutto la rassicurazione che essendoci nel bilancio oltre un milione di riserve non vi sono timori per le casse pubbliche, circa l'eventuale e doveroso ripianamento delle perdite, scaturenti dal 2020. Il Comune di Riccione ha invitato tutti i soci ad un prossimo appuntamento con il consiglio di amministrazione per poter discutere insieme del riposizionamento nel prossimo autunno e per le strategie in vista del 2021, perché solo insieme si vince".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.