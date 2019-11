L'offerta turistica della Regione vola in Polonia: "Per l'aeroporto Fellini si lavora a 16 voli da Varsavia"

Tappa promozionale, nell’Europa dell’Est, per l’offerta turistica dell’Emilia Romagna. Dal 21 al 23 novembre undici operatori turistici regionali saranno presenti alla rassegna “TT Warsaw” e troveranno ospitalità in uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna, collocato in area Enit. Il turismo emiliano romagnolo ha positivi riscontri dal mercato turistico polacco, come dimostrano i dati dei primi nove mesi del 2019.

Secondo i dati elaborati dal Servizio Statistica della Regione Emilia Romagna, da gennaio a settembre 2019 gli arrivi dalla Polonia sono aumentati del +9 % e le presenze si sono incrementate del +14,8% (raggiungendo rispettivamente quota 111.555 e 475.395).

L’Emilia Romagna è ben collegata a livello aereo con la Polonia. All’aeroporto “Fellini” di Rimini, durante la scorsa estate, Ryanair ha garantito voli settimanali con Varsavia (2) e Cracovia (2) per un totale di 34.851 passeggeri trasportati da e per la Polonia (+72,8% rispetto al 2018). A questi passeggeri, sempre al “Fellini”, ne vanno aggiunti altri 5.051 che hanno volato con i charter settimanali da Varsavia delle compagnie aeree Travel Service, Enter Air, Smart Wings. Ryanair ha confermato, anche per l’estate 2020, i voli settimanali da Cracovia (2) e Varsavia (2) per Rimini, con un prolungamento dell’operatività fino a ottobre.

Tra le novità 2020 nello scalo Riminese c’è da segnalare la richiesta, da parte della compagnia di bandiera polacca LOT, di realizzare 16 voli da Varsavia. I gestori dell’aeroporto di Rimini ipotizzano che questa novità, assieme all’incremento di passeggeri per l’aumento dei voli Ryanair, porterà nel 2020 a un totale di 50.000 passeggeri da e per la Polonia.

L’anno scorso l’Aeroporto “Marconi di Bologna” ha raggiunto i 194.023 di passeggeri da e per la Polonia (+0,3% rispetto al 2017). Lo scalo Bolognese, durante la settimana, ha voli Ryanair (per Breslavia, Cracovia, Katowice, Varsavia-Modlin) e Wizz Air (per Katowice). La prossima estate la compagnia aerea Wizz Air collegherà anche Varsavia-Chopin (due volte alla settimana dal 2 giugno) e Cracovia (tre volte alla settimana dal 2 agosto) con Bologna.

"Aumentare la quota del mercato europeo, in particolare puntando su promozione e commercializzazione dell’offerta diretta ai Paesi dell’Est -commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- è stata la grande scommessa di questa Giunta Regionale. Investire in competitività del territorio e sulla internazionalizzazione della destinazione regionale nel suo complesso - prosegue Corsini - sarà la priorità, anche nei prossimi anni, per puntare ad un ulteriore aumento del peso del turismo sul sistema produttivo dell’Emilia Romagna, oggi prima regione per crescita economica a livello nazionale».