La Camera di commercio della Romagna analizza il settore agricolo

Disponibile on line, nel sito della Camera di commercio della Romagna, l’ultima edizione del Quaderno di Statistica Agricoltura della provincia di Rimini. Il Quaderno Agricoltura raccoglie i dati e le elaborazioni annuali circa i principali aspetti del settore agricolo provinciale: le coltivazioni, i mezzi di produzione, le macellazioni (di grandi e piccoli animali), il patrimonio zootecnico, le imprese agricole iscritte al Registro delle Imprese, gli imprenditori agricoli e la produzione lorda vendibile (PLV) sono i principali temi trattati.

"Attraverso i propri "Quaderni di statistica" la Camera della Romagna implementa sistematicamente i principali indicatori del territorio, alimentando un patrimonio e una serie storica di dati preziosi che, nel caso dell’agricoltura, riguardano un settore particolarmente importante per il nostro sistema economico e sociale. In Romagna, inoltre, il valore di questo settore va ben oltre quello puramente economico: l’agricoltura, infatti, svolge anche una funzione di presidio del territorio e contribuisce a delinearne e a salvaguardarne il profilo ambientale e il paesaggio. La salvaguardia e la tutela del territorio è un valore oggettivo che va ascritto al merito dei nostri bravi agricoltori. – commenta Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio – Occorre poi sottolineare che intorno a questo settore si sono sviluppati un modello imprenditoriale positivo, come la cooperazione agricola, e tutta la filiera agroalimentare, che rappresenta una delle specializzazioni e caratteristiche distintive della nostra economia. Bisogna, inoltre, ricordare che, nel territorio, l'agricoltura e l'industria alimentare sono sempre state capaci di forte innovazione e di intercettare i cambiamenti culturali e di consumo e sostenibilità, accrescendo, di pari passo, anche le conoscenze e le competenze delle nostre imprese e della nostra forza lavoro. Tutti fattori che potenziano la competitività delle imprese e continuano a fare dell’agricoltura uno dei settori di punta per la nostra economia. Per tutte queste ragioni, dobbiamo sempre mantenere alta l'attenzione verso questo mondo".

Con riferimento all’anno 2018, le imprese agricole in provincia di Rimini costituiscono il 7,3% del totale. Una su dieci è classificata come produttore biologico (superiore alla media regionale). Gli agriturismi sono il 3,0% del totale, superiore all’incidenza regionale e in linea con il dato nazionale. Le imprese agricole hanno una ridotta dimensione media (addetti alle imprese) e per la maggioranza si costituiscono come ditte individuali. Il settore agricolo provinciale si caratterizza per la ridotta presenza di giovani titolari di cariche sociali (soci, titolari e amministratori). La Produzione Lorda Vendibile (PLV) provinciale del 2018 risulta pari a 108,4 milioni di euro correnti (+11,7% rispetto al 2017); il 56,2% di questa deriva dalle coltivazioni erbacee. Il comparto Pesca, costituisce l’8,2% del totale delle imprese agricole; nel 2018, il valore del pescato commercializzato nel mercato ittico di Rimini è stato pari a 10,1 milioni di euro (+3,8% rispetto al 2017). Il settore genera l’1,1% del valore aggiunto totale della provincia (fonte Istituto Tagliacarne), a fronte di una incidenza del 2,5% per la regione e del 2,1% per l’Italia. Gli occupati in agricoltura sono l’1,7% del totale provinciale (fonte: ISTAT); il 77,4% sono lavoratori dipendenti.

Al 31/12/2018 in provincia di Rimini sono presenti 2.510 imprese agricole attive, pari al 7,3% del totale (14,1% in Emilia-Romagna e 14,4% in Italia). Le imprese del settore sono in flessione dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 (-1,7% a livello regionale e -0.5% a livello nazionale). Il 9,8% delle imprese agricole della provincia è classificato come produttore biologico (in regione l’incidenza è pari all’8,9%). Alla data in esame si contano 75 agriturismi (il 3,0% del totale), superiore all’incidenza regionale (2,0%) e in linea con il dato nazionale (3,2%). Il 79,0% delle imprese agricole provinciali si costituisce come ditta individuale, a testimoniare l’elevata diffusione di imprese diretto-coltivatrici a carattere familiare: la dimensione media dell’impresa agricola (addetti per impresa) è, infatti, pari a 1,7 addetti (1,8 Emilia-Romagna, 1,5 Italia). Il settore agricolo provinciale si caratterizza per la ridotta presenza di giovani nelle cariche sociali (qui intese titolare, socio e amministratore). Al 31/12/2018, le persone con meno di 30 anni sono il 3,1% del totale delle persone attive, mentre il 26,5% sono over 69enni.

La Produzione Lorda Vendibile (PLV) provinciale del 2018 risulta pari a 108,4 milioni di euro correnti (+11,7% rispetto al 2017). La PLV delle erbacee (pari al 56,2% del totale, +8,3% la dinamica) è stata influenzata positivamente dal buon andamento produttivo delle colture foraggere e dalla funghicoltura; in flessione, invece, la PLV di orticole e cereali. Nel comparto frutticolo (che incide per il 12,2% della PLV provinciale) si apprezza un incremento della PLV (+24,0%), dovuto al recupero produttivo di vite e olivo. In crescita la PLV del comparto zootecnico (+13,6%, incidenza 31,6%), con positive performance delle carni (avicoli) e dei prodotti zootecnici (uova e miele). Infine, il comparto Pesca, al 31/12/2018 si costituisce di 206 imprese attive (l’8,2% del totale di quelle del settore agricoltura e l’11,6% dei relativi addetti), in flessione del 2,8% rispetto al 2017. Nel mercato ittico di Rimini, nel 2018, il valore del pescato commercializzato è stato pari a 10,1 milioni di euro (+3,8% rispetto al 2017).