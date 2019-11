La Romagna si presenta al mercato francese alla fiera di Colmar

Tre giorni per mettersi in mostra sul mercato del turismo francese: Visit Romagna è stata protagonista tra sabato 9 e lunedì 11 novembre alla 35esima edizione del Sitv di Colmar, il Salon International du tourisme et des voyages, con una decina di operatori provenienti da tutto il territorio e in grado di rappresentare al meglio la ricca proposta turistica della Romagna tra spiagge e entroterra. Visit Romagna ha accompagnato e sostenuto la presenza in Francia del Comune di Bellaria Igea Marina, località storicamente ben posizionata sul mercato turistico transalpino e presenza consolidata alla fiera di Colmar.

Insieme alle differenti proposte commerciali, l’area dedicata alla Romagna è stata arricchita da diverse forme di intrattenimento, dalle esibizioni di ballerini di liscio ai musicanti tradizionali fino a una proposta gastronomica incentrata su alcune eccellenze italiane e romagnole come il gelato, la pizza e la piadina. Nel corso dei tre giorni di manifestazioni sono stati ricorrenti gli incontri business con i tour operator dell'Alsazia e di tutto il mercato francese, a cui sono state sono stati presentati gli itinerari e gli eventi della Romagna per il 2020, anno caratterizzato da grandi anniversari come quello di Federico Fellini, di Tonino Guerra e di Pellegrino Artusi.