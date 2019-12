La Società cooperativa marinara al timone del mercato ittico per i prossimi cinque anni

La Società Cooperativa Marinara si è aggiudicata il nuovo affidamento in gestione del Mercato Ittico di Bellaria Igea Marina. Questo l’esito della procedura pubblica con relativa gara indetta dall’Amministrazione Comunale: una procedura condotta anche alla luce delle modifiche e della semplificazione portate dal nuovo Regolamento sul funzionamento del Mercato Ittico (approvato dal Consiglio Comunale lo scorso aprile), con l’obiettivo di consegnare al Mercato Ittico una gestione duratura e strutturata.



Il nuovo affidamento chiude di fatto il regime provvisorio che, dall’estate 2018, ha visto affidare provvisoriamente la struttura alla stessa Società Cooperativa Marinara. Una fase che l’Amministrazione Comunale ha voluto superare con una procedura pubblica articolata in un primo sondaggio di mercato, cui ha fatto seguito la fase di gara vera e propria: è stata così individuata la Società Cooperativa Marinara, unico soggetto presentatosi, che gestirà il Mercato Ittico per cinque anni con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, sulla base di un canone annuale di concessione pari a 2.600 euro più Iva.