Le associazioni di categoria scrivono alle imprese: "I fornitori vanno pagati, rispettate le scadenze"

Le associazioni di categoria della provincia di Rimini promuovono la campagna di sensibilizzazione "Sii responsabile" e l'invito alle imprese a pagare i fornitori e a mantenere fede agli impegni presi, rispettando le scadenze. Confcooperative Ravenna-Rimini, Cna Rimini, Confartigianato Rimini, Confesercenti Rimini, Rete Professioni Tecniche della provincia di Rimini e Legacoop Romagna scrivono agli iscritti che "la via del blocco dei pagamenti ai fornitori non è una soluzione, è semplicemente spostare il problema su un'altra realtà, fatta di persone, impegni, oneri e doveri".

Occorre invece "adottare un comportamento etico pagando tutti i fornitori e i professionisti in scadenza e rispettando gli accordi presi, comprese la Pa". Perché "ciò che può fare la differenza per la tenuta del tessuto economico del Paese è l'adozione di senso di responsabilità imprenditoriale", sostengono le associazioni. In questo momento di emergenza sanitaria, concludono, "dove tutti abbiamo bisogno di aiuto, è impensabile che aziende, imprese, cooperative, professionisti, attività commerciali possano sostenere il peso finanziario della propria clientela. L'Italia ce la far., ma serve l'impegno di tutti".