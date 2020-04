Le cooperative agroalimentari associate a Legacoop Romagna non si fermano

"Produrre cibo è essenziale per andare avanti. Acquistate i prodotti delle filiere cooperative agroalimentari italiane", dalla frutta agli ortaggi, dai cereali al vino, dai foraggi agli allevamenti, fino alla pesca: sono oltre 25mila i soci delle 66 cooperative agroalimentari associate a Legacoop Romagna che con le loro famiglie hanno continuato a operare in campagna, assumendo un ruolo cardine per garantire la regolarità degli approvvigionamenti alimentari durante l'emergenza coronavirus.

In questi giorni i volti degli agricoltori e dei braccianti cooperativi di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono i protagonisti di una campagna di comunicazione sui social network per sostenere il ruolo fondamentale della filiera di produzione del cibo in questo momento di difficoltà globale: "È il modo per inviare il nostro più sentito ringraziamento ai soci e alle loro famiglie - dice il responsabile del settore, Stefano Patrizi. - Pur nelle difficoltà il settore ha continuato a lavorare e non ha mai fatto venire meno il proprio contributo. L’emergenza ha confermato che l’agroalimentare è fondamentale per il futuro dell’Europa".