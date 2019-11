Luci e ombre della stagione estiva vista dagli albergatori di Riccione

Una stagione di luci e ombre querlla vista dagli albergatori di Riccione che, attraverso il tradizionale sondaggio di Federalberghi, hanno tracciato una mappa dell'estate nella Perla Verde. Sono stati 136 gli imprenditori (su 382 attività ricettive) che hanno risposto al questionario dal quale è emerso che il 2019 è stato al 41% discreto, 37% sufficente e 15% negativa. Si assottiglia, quindi, la fascia intermedia se si pensa che lo scorso anno il 53% lo aveva ritenuto discreto mentre, nel 2017, la percentuale era al 60%. Solo il 27% degli albergtori ha ritenuto che questa estate sia andata meglio della precedente mentre, per il 35% è stata uguale e per il 29% è andata peggio. Anche sul fronte degli incassi i numeri non sono soddisfacenti se si pensa che il 43% ha visto diminuire il proprio fatturato anche se la redditività aziendale è stata ritenuta sufficente per il 50% degli imprenditori.

Alla luce delle performance del 2019, solo il 47% degli albergatori ha in programma ulteriori investimenti nelle loro attività che serviranno per la maggior parte (44%) al rinnovo delle camere. Segue la formazione del personale (13%), alla cucina (11%) e risparmio energetico (10%). Gli imprenditori della Perla Verde, per quanto riguarda la comunicazione, hanno investito il 35% in più rispetto allo scorso anno puntando in maniera particolare a quella on line con un budget medio tra i 3 e i 5mila euro (24%) ma si sono registrate punte che superano i 10mila euro (17%).