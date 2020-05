"Mai più sfruttamento stagionale", sit-in dei lavoratori del turismo davanti alla prefettura

Sabato mattina la campagna "Mai più sfruttamento stagionale" si è fatta sentire, con mobilitazioni in diverse città (Rimini, Pesaro, Massa, Bologna), che hanno visto la partecipazione e la voce di decine di lavoratori del settore del turismo e della ristorazione. Spiega una nota del sindacato Usb: "L'ingresso della Prefettura di Rimini è stata oggetto di un presidio che a gran voce ha espresso un concetto chiaro: chi, col proprio sudore, è la base di un settore chiave nel nostro Paese non è disposto a portare sulle proprie spalle il peso più grosso della crisi che va profilandosi, ma al contrario siamo disposti a lottare per vederci riconosciuti diritti e ammortizzatori sociali. Reddito di base garantito e incondizionato, diritto alla salute per chi lavora, salario minimo, rispetto degli orari di lavoro, stop al lavoro gratuito". Questi alcuni dei punti chiave del manifesto della ristorazione e del turismo che la campagna ha lanciato oggi, assieme al sindacato di base USB.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.