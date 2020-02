Marco Restelli racconta il Giappone

Il Giappone raccontato da uno dei massimi esperti del National Geographic. Sarà Marco Restelli, storico delle religioni dell'Asia, giornalista, blogger ed esperto del Kel 12, il protagonista dell'incontro in programma giovedì 13 febbraio, dalle 18.30 alle 20.30. L'iniziativa, promossa da Aelle Travel e dal capitolo BNI 'Malatesta' di Rimini, si svolgerà ad Ecoarea better living (via Rigardara, Coriano). Restelli prenderà per mano il pubblico e lo accompagnerà in un viaggio virtuale che esplora il Giappone seguendo il fil rouge del buddhismo zen, toccando città leggendarie come Kyoto, Nara e Kamakura, ma anche giardini, templi e luoghi naturali con i loro infiniti segreti. Verrà inoltre approfondita la conoscenza degli elementi portanti della filosofia buddhista: meditazione, presenza mentale, rigore ed eleganza estetica. Senza dimenticare le più antiche tradizioni giapponesi: dall’immersione nelle vasche termali degli onsen al pernottamento in un ryokan, la tradizionale locanda giapponese con il pavimento in tatami e il futon. Restelli racconterà inoltre dell’incontro con i monaci zen nel complesso templare dello Eihei-ji a Fukui, il “Vaticano” dello Zen Soto. L'evento è disponibile solo su invito.