Mercato immobiliare, in aumento i prezzi delle case in vendita a Rimini

Appare in salute il mercato residenziale dell’Emilia Romagna nel terzo trimestre del 2019, con valori in lieve risalita sia sul fronte compravendite che su quello degli affitti. Secondo i dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it, i prezzi richiesti da chi vende casa sono aumentati di un punto percentuale nell’ultimo trimestre, mentre per i canoni di locazione è stato registrato un +0,8%. Chi vuole comprare casa in Emilia Romagna, secondo l’ultima rilevazione di settembre, deve considerare una spesa di circa 1.983 euro al metro quadro. Il prezzo mensile richiesto dai locatori si è assestato invece a 9,43 euro/mq.

Proprio come a livello regionale, anche i capoluoghi di provincia appaiono in salute sul fronte compravendite. Nel terzo trimestre dell’anno, i prezzi delle abitazioni in vendita sono infatti in discesa solamente a Cesena (-2,2%), Ferrara (-1,3%) e Piacenza (-0,9%). Valori positivi, invece, nelle altre sette principali città della regione. Reggio Emilia e Ravenna risultano stabili con costi di vendita praticamente invariati rispetto al trimestre precedente, mentre crescono di oltre un punto percentuale Rimini (+1,5%), Parma (+1,6%) e Bologna (+1,9%). La crescita dei prezzi più importante si rileva a Modena (+2,9%), dove la richiesta di chi vende casa si aggira sui 2.000 euro/mq. Il capoluogo più caro resta invece Bologna, dove è necessario mettere in conto una spesa di 2.851 euro/mq.

Anche guardando alle locazioni si rilevano quasi esclusivamente variazioni positive. L’unica oscillazione a segno meno si registra a Forlì, dove i canoni sono diminuiti dello 0,7% rispetto a giugno 2019. Ancora una volta è a Modena che si registra la crescita maggiore nei tre mesi, con la richiesta media dei locatori che è aumentata di 4,6 punti percentuali. Fa segnare invece il +3,5% Reggio Emilia, città più economica della regione per affittare casa con 7,53 euro/mq. La sola città in cui richiesta mensile dei locatori supera la soglia dei 10 euro al metro quadro è Bologna (+1,5% nel terzo trimestre), dove i canoni sono arrivati a una media di 12,64 euro/mq.