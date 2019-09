Mezzo secolo di storia: e negli anni i soci iniziali sono diventati amministratori

Celebrati i cinquant'anni d'attività. Traguardo storico per la "Edil-Rivestimenti". Nata dall’unione di un gruppo di artigiani che si occupava di pavimenti e rivestimenti, oggi l’azienda riminese si occupa di rivendita al dettaglio e all’ingrosso di materiali edili per tutte le esigenze e per ogni tipo di lavorazione. Negli anni poi si è decisamente ampliata ed ha attuato il cambio generazionale: i soci iniziali sono diventati amministratori e a loro se ne sono aggiunti altri 6, oltre nuovi dipendenti ed impiegati. Una realtà consolidata, ma sempre all’avanguardia, che Confcommercio della provincia di Rimini annovera con orgoglio tra i propri soci.

Venerdì sera ha portato alla grande festa organizzata con lo spettacolo musicale di Sergio Casabianca e i Doctor Luba i soci, i collaboratori, i partner, i clienti e tanti amici. Durante l’evento il presidente di Confcommercio provinciale, Gianni Indino, ha consegnato ai soci una targa di riconoscimento che porta con sé: “Un ringraziamento speciale al nostro associato Edil-Rivestimenti per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi in questi 50 anni di Attività”.

“Come presidente di Confcommercio - sottolinea Gianni Indino – sono orgoglioso del traguardo raggiunto da questa azienda nostra associata, ancora di più perché frutto di impegno, tanta professionalità e passione per questo lavoro. Da un piccolo gruppo di lavoratori, Edil-Rivestimenti è diventata negli anni un’azienda leader del settore, che valica i confini territoriali. Una sfida vinta a pieni voti. Da parte nostra, un ringraziamento e un grande in bocca al lupo affinché questo traguardo sia un nuovo punto di partenza e di slancio per il futuro".