Banca Popolare Valconca, l'assemblea dell'associazione tutela azionisti

L’ATA, Associazione tutela azionisti, della Banca Popolare Valconca si riunirà in Assemblea giovedì 14 novembre alle ore 20.30 all’Hotel Kursaal di Cattolica. L’ingresso è aperto a tutti anche se non associati.

“E’ la prima occasione di incontro, dichiara il presidente Ottavio Righini, dopo la grande vittoria in assemblea elettiva di fine maggio scorso. E saranno presenti sia il nuovo presidente della Banca Costanzo Perlini che il neo direttore Generale Dario Mancini". Continua poi Righini: “Abbiamo raggiunto un grosso risultato portando sette membri su nove nel nuovo Consiglio di Amministrazione, ma è solo un punto di partenza in quanto il vero obbiettivo sarà il totale rilancio della Banca che ci auguriamo possa essere completato in pochi anni di ottimo lavoro”.

La riunione sarà anche l’occasione per il rinnovo degli organi dell’ATA per i prossimi due anni, arrivati ormai a scadenza naturale.