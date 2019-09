Offerte di lavoro, le imprese riminesi cercano 7200 dipendenti

Dopo il periodo estivo continuano le ricerche di personale da parte delle aziende riminesi che, entro novembre, contano di assumere 7200 dipendenti. I nuovi assunti, nel mese di settembre, sono stati 2420. Il settore che, ancora, prevede più ingressi è quello turistico (26,6%) seguito da quello dei Servizi alle persone (7,6%). Altri principali settori di impiego in previsione da parte delle imprese di Industria e Servizi sono i Servizi operativi e di supporto alle imprese e alle persone (2,2%) e le Costruzioni (2,4%). Secondo i dati della Camera di Commercio le difficoltà di reperimento nel mese di settembre delle figure ricercate dalle imprese si verificano nel 36% dei casi, percentuale mai così alte dall’inizio dell’anno. Le figure più difficili da reperire, con percentuali vicino al 70%, riguardano: Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione e Conduttori di mezzi di trasporto, seguiti da Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale e Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche. Nel mese corrente i giovani con meno di 30 anni sono prevalentemente richiesti per le Aree di direzione e servizi generali. La richiesta di laureati è in crescita e riguarda il 18% delle entrate (percentuale mai raggiunta in precedenza); le richieste di profili high skills, di dirigenti - specialisti e tecnici, sono pari al 23% a Rimini quando in media nazionale incidono per il 26%.