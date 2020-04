Paolo Maggioli si congratula col presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi

Al presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, vanno le congratulazioni e l’incoraggiamento di tutti gli imprenditori romagnoli: “Ci guiderà fuori dalla crisi più grave del Dopoguerra, in una vera e propria ricostruzione: una sfida senza precedenti, delicata e complessa, che Carlo Bonomi ha tutte le qualità per vincere – afferma Paolo Maggioli - su tutte, la consapevolezza che il rilancio economico passa anche per quello sociale e culturale, e la visione per immaginare un futuro produttivo nuovo, diverso, ma non meno innovativo”. “A lui e ai suoi collaboratori un grande in bocca al lupo – conclude Maggioli - nella Romagna, dove lo abbiamo accolto un anno fa come presidente di Assolombarda, troverà sempre l’energia, la creatività e la passione che ci contraddistinguono come persone e come imprenditori: siamo pronti a confrontarci e a dare il nostro contributo in questa missione possibile”.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.