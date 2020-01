Pinocchio il film più scelto: in 2400 al cinema gratis col gruppo Sgr

In 2.400 domenica mattina gratis al cinema con SGR Servizi. Per il terzo anno l’iniziativa dedicata ai clienti luce e gas di SGR è andata sold out in pochissimi giorni, dopo l’annuncio, alla vigilia di Natale, che anche quest’anno ci sarebbe stata la possibilità, comunicata sui canali social e dallo sportello online (www.sgrservizi.it), di passare qualche ora insieme ai bambini nelle sale del Giometti Cinema Multiplex, al centro commerciale Le Befane. Ad accogliere le famiglie c’era Lampy, la mascotte del gruppo SGR, con dolci e caramelle. I clienti hanno potuto scegliere fra quattro prime visioni: Pinocchio, Frozen, Jumanji e Playmobil the movie. Pinocchio è stato il film largamente più scelto.