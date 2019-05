Prima assemblea di bilancio per i costruttori ecosostenibili di Co.E.So

Co.E.So cresce e si struttura. La grande realtà della provincia di Rimini, operante esclusivamente nel rispetto dell’ambiente nel campo delle costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni ed efficientamento energetico, si è riunita per la prima assemblea di bilancio. E’ stata l’occasione per fare il punto di questo nuovo modo di stare insieme delle aziende del settore del territorio, sensibili alla sostenibilità ambientale “E’ per noi una giornata storica - commenta con entusiasmo Francesco Rinaldi Presidente di Co.E.So. - La nostra prima assemblea di bilancio ha fatto registrare risultati molto positivi, prima di tutto per la capacità di lavorare in gruppo di tutta questa affiatata compagine societaria. Un grazie ai vertici della CNA di Rimini per il loro continuo sostegno e un grazie al Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo primo appuntamento, accreditando con la sua presenza ancora di più questo importante e lungimirante progetto imprenditoriale. Siamo in crescita ed è evidente come la nostra realtà sia un punto di riferimento del settore”.

Con circa 30 soci, con alle dipendenze più di 700 dipendenti ed un volume d’affari medio annuo complessivo di oltre 60 milioni di euro, Co.E.So. in questi mesi ha fatto proprie le politiche della Regione Emilia Romagna in termini di valorizzazione delle best practices ambientali a favore della sostenibilità. Nato in seno alla CNA di Rimini nel 2017 Co.E.So riunisce, in un unico soggetto, una qualificata e variegata rete professionale, fornendo un’assistenza complessiva, strutturale e normativa, in tutte le fasi di sviluppo di un progetto. Professionalità prestigiose, strettamente legate al territorio riminese, che guardano con occhio attento alle molteplici esigenze del mercato con proposte che vanno dalla modalità tradizionale del costruire sino ai più alti standard di innovazione, esclusivamente nel solco dell’ecosostenibilità e dell’efficientamento energetico.