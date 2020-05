RiminiToday a fianco delle aziende: migliaia di telefonate per le attività della provincia

Pur stravolta dall'emergenza Coronavirus, l'economia romagnola non ha perso il suo carattere dmostrando ancora una volta di sapere affrontare le difficoltà. Questo è quello che hanno fatto le aziende riminesi, appartenenti a svariati settori che hanno deciso di avviare un servizio di consegne a domicilio. Tante di queste imprese hanno così aderito al progetto promosso da RiminiToday insieme al gruppo editoriale Citynews. Molti imprenditori riminesi hanno deciso infatti di tuffarsi nel mondo del delivery e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mondo del web per combattere la crisi del momento..

Il progetto

Attraverso questa iniziativa artigiani, commercianti e imprenditori hanno registrato gratuitamente la propria azienda sul sito di RiminiToday. Per farlo è bastato inserire alcuni campi obbligatori tra cui i contatti telefonici e l'indirizzo, oltre a mettere a disposizione dei lettori una breve descrizione dell'attività insieme all'eventuale segnalazione dei servizi e prodotti offerti a domicilio. Una volta on-line, ogni scheda veniva inserita in un elenco comprensivo di tutte le aziende fruibile dai potenziali clienti.

I numeri

Pizzerie, ristoranti, ferramenta, librerie e tante altre attività appartenti a diversi ambiti commerciali hanno risposto alla chiamata di RiminiToday, inserendo la propria scheda aziendale permettendo di farsi conoscere dai nostri lettori.

L'articolo di servizio sulla home di RiminiToday ha generato circa 22mila letture, mentre altre 16mila visite sono state rilevate sulle pagine delle singole aziende inserite. Numeri che hanno poi generato circa mille telefonate per le 138 attività che si sono registrate. Un dato concreto che ha rappresentato un aiuto effettivo per tutti gli imprenditori e i commercianti che hanno compiuto la scelta coraggiosa di puntare sul servizio di consegne a domicilio.

Le aziende che hanno aderito all'iniziativa

Sono moltissimi i settori coinvolti dall'iniziativa. Dagli alimentari ai fioristi, fino alle ferramenta e alle aziende agricole, tutte le aree commerciali della provincia hanno colto al volo l'occasione per presentarsi ai nostri lettori.

Di seguito l'elenco delle attività aperte che hanno aiutato i riminesi in questi difficili mesi di isolamento, suddivise per categoria:

Abbigliamento

Agricoltura prodotti e forniture

Alimentari e gastronomie

Alimenti zootecnici

Aziende agricole

Bevande e birrifici

Cartolerie

Consulenza informatica e software

Elettronica e telefonia

Erboristerie

Farmacie, parafarmacie e sanitarie

Ferramenta, casa ed edilizia

Fioristi

Idraulica e termoidraulica

Librerie

Profumerie

Ristoranti e pizzerie

Torrefazioni