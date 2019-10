Pronto a nascere il maxi outlet con un investimento da 150 milioni di euro

Procedono speditamente i lavori che, entro l'estate del 2020, vedranno venire alla luce il San Marino Outlet Experience una nuova location da 25mila metri quadrati dedicata allo shopping per la quale sono stati investiti 150 milioni di euro messi a disposizione dalle competenze e dal management di solide realtà del settore Retail e Immobiliare come Borletti Group, DEA Real Estate Advisors, Aedes SIIQ e VLG Capital. “I dati confermano che il format degli outlet è l’unico segmento, all’interno del comparto delle vendite al dettaglio, che da anni registra tassi di crescita a doppia cifra sia in Italia sia a livello internazionale – afferma Luca de Ambrosis Ortigara Founder e Managing Partner di DEA Real Estate Advisors. – In più, San Marino Outlet Experience insiste su un’area geografica di quasi 3 milioni di residenti e dove il turismo, sia domestico sia internazionale, rappresenta uno dei fattori primari per l’economia del territorio in quanto, per sua natura, è alla ricerca di occasioni di svago, cultura, divertimento e shopping. San Marino Outlet Experience sarà per tutti un luogo elegante, piacevole, sicuro, e confortevole dove ci si sentirà accolti e ispirati da un’esperienza di shopping di alto livello.”

La struttura, nel pieno rispetto ambientale, si articola in un complesso di edifici che si distanzia dal classico modulo ‘a casette’ degli outlet tradizionali: seguendo il profilo della collina, il progetto comprende un percorso pedonale studiato per definire le quattro distinte piazze poste alle estremità del perimetro. La scelta di dare rilievo agli spazi pubblici condivisi risponde alla volontà di riprodurre la struttura urbanistica dei borghi collinari circostanti creando, inoltre, un luogo adatto a ospitare mostre ed esposizioni, così da garantire un’offerta culturale continuativa che arricchirà la visita dell’outlet. Anche la scelta dei materiali di costruzione e dei colori richiama la cultura e la storia dell’architettura Sammarinese, reinterpretata in chiave contemporanea: materiali come la pietra e il metallo sono declinati sulle diverse facciate di San Marino Outlet Experience grazie all’applicazione di pattern e lavorazioni distinte che evocano uno stile accattivante e all’avanguardia. Grande importanza è stata data alla proposta gourmet di San Marino Outlet Experience, progettata per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico variegato. La Food Terrace coprirà un’area di circa 1.000mq, affacciandosi sul meraviglioso panorama collinare circostante, offrendo ai visitatori una dimensione luminosa, privilegiata e di ampio respiro per gustare i sapori di un’offerta ampia e diversificata che spazia dalla tradizione mediterranea alle proposte più internazionali, esotiche e raffinate.

Oltre al parcheggio coperto con capienza di 2.100 posti auto, sarà a disposizione anche il servizio di Valet Parking, ideale per dimenticare ogni tipo di stress legato alla propria auto. Il servizio Hands Free Shopping e il funzionale Deposito Bagagli consentirà di organizzare visite agevoli e in piena sicurezza. Un’elegante Vip Lounge e l’esclusivo servizio di Personal Shopper completeranno l’offerta per tutti coloro alla ricerca di una cura dedicata, attenta e personalizzata. Esclusivamente a San Marino Outlet Experience, gli acquisti effettuati dai cittadini Europei ed extra Europei, potranno beneficiare della vantaggiosa policy Tax Free applicata direttamente in cassa sotto forma di sconto. San Marino Outlet Experience si pone come il nuovo elemento valoriale del territorio Sammarinese, in grado di offrire stimoli preziosi per l’economia locale che, sinergicamente con il tessuto imprenditoriale del territorio, svilupperà un florido indotto e incentivi occupazionali grazie alla creazione di 500 nuovi posti di lavoro “Moda, offerta gourmet di pregio, servizi di elevato standing e occasioni di intrattenimento e cultura esclusivi: San Marino Outlet Experience offre tutto questo all’interno di una cornice architettonica di assoluto valore e innovazione” conclude Luca de Ambrosis Ortigara.